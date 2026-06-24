الأرصاد الجوية: أجواء صيفية وحارة في جميع المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين