مونديال 2026: إنجلترا تتعادل مع غانا دون أهداف

اكتفى المنتخب الإنجليزي بتعادل سلبي أمام غانا في المباراة التي استضافتها بوسطن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة في مونديال 2026، ليرفع المنتخبان رصيديهما إلى أربع نقاط ويعززا حظوظهما في بلوغ دور الـ32.

وجاء التعادل بعد فوز المنتخبين في الجولة الافتتاحية؛ إذ تغلبت إنجلترا على كرواتيا 4-2، فيما فازت غانا على بنما بهدف متأخر، لتبقى بطاقة التأهل بمتناول الطرفين قبل الجولة الثالثة.

وفرض المنتخب الغاني بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مباراة مغلقة دفاعيا، ونجح في الحد من خطورة الإنجليز الذين استحوذوا على الكرة لفترات طويلة من دون أن يترجموا أفضليتهم إلى أهداف.

ولم يقدم هاري كاين ورفاقه الأداء الهجومي المنتظر، إذ فشل هداف المنتخب الإنجليزي في تعزيز رصيده البالغ عشرة أهداف في نهائيات كأس العالم، ليبقى متعادلا مع غاري لينيكر كأفضل هداف لإنجلترا في تاريخ البطولة.

وشهدت المباراة رقما لافتا، إذ أصبحت أول مواجهة في مونديال 2026 تصل إلى نهاية الشوط الأول من دون أي تسديدة على المرمى، في مؤشر على التحفظ الذي طبع أداء المنتخبين.

وكادت غانا أن تخطف هدف الفوز عبر البديل برينس أدو، قبل أن يهدر كاين أخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما سدد فوق المرمى إثر كرة ارتدت من العارضة.

وقال مدرب إنجلترا، توماس توخل، إن فريقه كان يدرك صعوبة المهمة أمام دفاع غانا، معتبرا أن لاعبيه وجدوا إيقاعهم تدريجيا لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة أمام المرمى، فيما تتجه الأنظار إلى الجولة الأخيرة حيث تواجه إنجلترا منتخب بنما، وتلتقي غانا مع كرواتيا.

المصدر / وكالات