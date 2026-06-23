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بمجمع الشفاء الطبي

بالصور وقفة احتجاجية تندد بخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار واستشهاد أكثر من ألف فلسطيني

23 يونيو 2026 . الساعة 22:08 بتوقيت القدس
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صورة من الوقفة الاحتجاجية في ساحة مجمع الشفاء الطبي

نظّمت القوى الوطنية والإسلامية، بمشاركة أهالي الشهداء وعدد من المؤسسات الحقوقية، وقفة احتجاجية داخل مجمع الشفاء الطبي المدمّر بمدينة غزة، للتنديد بخروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار سقوط الضحايا في القطاع.

ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مؤكدين رفضهم استمرار عمليات القصف والاستهداف التي أدت إلى ارتقاء أكثر من ألف شهيد منذ أكتوبر الماضي، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة أواخر العام الماضي، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بأي من بنوده.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #لجنة القوى الوطنية #خرق أمني #قادة الفصائل

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