نعيم يبحث مع عراقجي تطورات غزة

أجرى نائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، الدكتور باسم نعيم، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله آخر التطورات المتعلقة بالملف الفلسطيني، خاصة الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية.

وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، إن نعيم نقل خلال الاتصال تحيات قيادة الحركة إلى القيادة الإيرانية، مباركاً إنجاز اتفاق الإطار، ومعبّراً عن تقدير الحركة للصمود الإيراني في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي، كما أشاد بالمواقف الإيرانية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وبالدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم، لا سيما في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم توقيع وقف إطلاق النار في شرم الشيخ خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

من جانبه، أكد عراقجي استمرار دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إنجاز كامل حقوقه الوطنية المشروعة، مشيراً إلى أن القيادة الإيرانية، ممثلة بوفدها المفاوض، تطرح ملف استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية، وكذلك مع الوسطاء والطرف الأميركي في خضم المفاوضات الجارية.

ودعا وزير الخارجية الإيراني إلى حراك سياسي دولي واسع لحماية الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ومخططاته الرامية إلى شطب الوجود الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين