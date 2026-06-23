تقرير: "إسرائيل" بين الأكثر عداوة للأديان

أظهر تقرير جديد صادر عن مركز "بيو" للأبحاث أن "إسرائيل" جاءت ضمن الدول التي تسجل مستويات "مرتفعة جداً" في كلٍّ من القيود الحكومية على الدين والعداوات الاجتماعية المرتبطة بالدين، لتكون إلى جانب باكستان وسوريا من بين الدول المصنفة في الفئة الأعلى عالمياً على المؤشرين معاً.

ووفق التقرير السنوي السادس عشر لبيو حول القيود الدينية في العالم، والذي شمل 198 دولة وإقليماً واستند إلى بيانات عام 2023، فإن "إسرائيل" سجلت مستويات مرتفعة جداً على مؤشر القيود الحكومية على الدين (GRI)، الذي يقيس القوانين والسياسات والإجراءات الرسمية التي تحد من حرية المعتقد والممارسة الدينية، وكذلك على مؤشر العداوات الاجتماعية المرتبطة بالدين (SHI)، الذي يرصد أعمال المضايقة والعنف والترهيب التي تستهدف جماعات دينية من قبل جهات غير حكومية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الدول التي سجلت مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً من العداوات الاجتماعية المرتبطة بالدين ارتفع إلى 55 دولة خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ سنوات، فيما بقيت القيود الحكومية على الدين قرب مستوياتها القياسية عالمياً، مع تسجيل 58 دولة مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً على هذا المؤشر.

واكتسب تصنيف "إسرائيل" أهمية خاصة في التقرير، بوصفها من الدول القليلة المصنفة ضمن الفئة الأعلى عالمياً في المؤشرين معاً، إلى جانب دول تشهد نزاعات داخلية وأزمات حادة مثل سوريا وباكستان، في وقت أوضح فيه مركز بيو أن العداوات الاجتماعية تشمل الاعتداءات على دور العبادة، والتحريض والمضايقات والاعتداءات الجسدية أو اللفظية على خلفية دينية، بينما تشمل القيود الحكومية القوانين والسياسات والإجراءات التي تقيد حرية المعتقد أو الممارسة الدينية.

وأكد المركز أن نتائج عام 2023 أظهرت استمرار تصاعد الضغوط والقيود المرتبطة بالدين عالمياً، مع بقاء "إسرائيل" ضمن الفئة الأعلى على صعيد القيود الرسمية والعداوات الاجتماعية ذات الخلفية الدينية في آن واحد.

المصدر / فلسطين أون لاين