الدفاع المدني ينقل رفات 40 شهيداً من مقبرة الشيخ رضوان

أعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة نقل رفات 40 شهيداً من داخل مقبرة الشيخ رضوان، بعد أن تعرّضت الجهة الشرقية من المقبرة لعمليات تجريف نفذها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني، في بيان، الثلاثاء، إن عملية نقل الرفات جرت بمشاركة الأدلة الجنائية والطب الشرعي ووزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن طواقمه سلّمت الجثامين إلى الجهات المختصة والطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار استهداف الاحتلال للمقابر والمرافق المدنية في قطاع غزة، وما يرافقه من انتهاكات متواصلة تطال حرمة الموتى ومواقع الدفن.

المصدر / فلسطين أون لاين