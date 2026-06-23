حماس تحذر من المخططات الاستيطانية في الضفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى التصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من خطورتها على الوجود الفلسطيني، ولا سيما في محافظة جنين، لما تمثله من تهديد مباشر بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي والسيطرة على مناطق استراتيجية.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، في تصريح صحفي، الثلاثاء، "إن ما تتعرض له بلدة سيلة الظهر جنوب جنين من مصادرة للأراضي وإخطارات بالهدم ووقف البناء لمنازل ومنشآت اقتصادية وزراعية، يستدعي وقفة جادة من أبناء الشعب الفلسطيني لردع هذا العدوان المتواصل على الأرض والإنسان في الضفة الغربية".

وحذّر مرداوي من أن الصمت على هذه المشاريع والمخططات الاستيطانية ينذر بوضع كارثي يطال السكان والمزارعين، مؤكداً ثقته بأهالي الضفة الغربية، وخصوصاً جنين، الذين لطالما واجهوا الاحتلال وتمسكوا بأرضهم ومنازلهم في وجه سياساته التهويدية.

وأكد أن المقاومة بكافة أشكالها، إلى جانب الوحدة الوطنية وتكاتف مكونات الشعب الفلسطيني، تمثل الأساس في حماية الأرض والتصدي لسياسات التوسع الاستيطاني التي تستهدف مختلف المناطق الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين