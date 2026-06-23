انتشال جثامين لاجئة فلسطينية وعائلتها من تحت الأنقاض في النبطية

أعلن في بلدة حبوش بقضاء النبطية جنوبي لبنان عن استشهاد اللاجئة الفلسطينية السورية زهراء عبد الناصر سعد، المنحدرة من مخيم اليرموك، إلى جانب زوجها حسين طالب خضير وطفليهما حيدر وحسن، وذلك عقب انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منزل العائلة الذي سبق أن استهدفه الاحتلال الإسرائيلي.

وشيّعت عائلتا الحاج ناصر سعد وآل خضير جثامين الشهداء في بلدة حبوش وسط أجواء من الحزن والأسى، فيما أعلنت العائلة إقامة مجلس عزاء آخر في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت، لإتاحة المجال أمام الأقارب وأبناء المخيم لتقديم واجب العزاء.

وبحسب ذوي الشهيدة، كانت زهراء تقيم مع عائلتها في مخيم برج البراجنة بعد نزوحها إليه خلال فترة التصعيد، قبل أن تعود عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار إلى بلدة حبوش، حيث يقيم زوجها وعائلته، إلا أن منزل العائلة تعرض للاستهداف خلال الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق.

وباستشهاد زهراء وعائلتها، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في لبنان منذ مطلع شهر آذار/مارس الماضي إلى 81 شهيداً، وفق آخر الإحصاءات الموثقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين واللاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين