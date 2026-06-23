مباريات اليوم في كأس العالم 2026: صراع العمالقة والبحث عن بطاقات التأهل

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، نحو الملاعب الأمريكية التي تستضيف منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، حيث تبلغ الإثارة ذروتها مع سعي المنتخبات الكبرى لتعزيز حظوظها في التأهل، بينما تقاتل منتخبات أخرى من أجل البقاء في البطولة وإنعاش آمالها.

مباراة البرتغال ضد أوزبكستان

موقف المنتخبين

* البرتغال: يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد تعادله (1-1) في الجولة الأولى أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويسعى رفاق كريستيانو رونالدو لتحقيق فوزهم الأول لضمان وضع قدم في الدور القادم وتخفيف الضغوط الجماهيرية.

* أوزبكستان: يواجه المنتخب الأوزبكي ضغطاً كبيراً بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام كولومبيا (3-1)، مما يجعل من هذه المواجهة فرصة أخيرة ومصيرية للعودة إلى أجواء المنافسة في المجموعة.

موعد المباراة

* تقام المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة

* تُبث المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 3.

مباراة إنجلترا ضد غانا

موقف المنتخبين

* إنجلترا: يطمح الأسود الثلاثة لاستغلال دفعة الفوز في الجولة الأولى لضمان صدارة المجموعة الحادية عشرة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل المبكر.

* غانا: يدخل النجوم السوداء اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم في الجولة الأولى، ويسعون لفك الشراكة في الصدارة مع إنجلترا وتحقيق مفاجأة تؤكد جدارتهم بالتواجد في الأدوار الإقصائية.

موعد المباراة

* تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة

* تُبث المواجهة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 و beIN SPORTS MAX 4.

المصدر / فلسطين أون لاين