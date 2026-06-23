مباراة اليوم إنجلترا وغانا اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب جيليت، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب إنجلترا ونظيره منتخب غانا، وذلك لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة في بطولة كأس العالم 2026. ومع اقتراب موعد هذا الصدام المونديالي المثير، يبحث المشجعون عن تفاصيل الموعد والقنوات الناقلة وهوية المعلق لمتابعة اللقاء.

موعد مباراة إنجلترا وغانا اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة وفلسطين والأردن سوريا ولبنان والعراق.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستنقل المواجهة عبر باقة قنوات ماكس. وقد أعلنت الشبكة عن إسناد مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق حفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2، كما تتوفر التغطية المباشرة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 4.

موقف الفريقين في المجموعة

يدخل المنتخبان اللقاء برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث يتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة بفارق الأهداف بعد فوزه في الجولة الأولى، يليه منتخب غانا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضاً. وتأتي هذه المباراة لفك الشراكة في الصدارة، حيث يسعى كلاهما لتحقيق الانتصار وضمان الاقتراب من التأهل للدور المقبل، بينما يقبع منتخبا بنما وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.





المصدر / فلسطين أون لاين