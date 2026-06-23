مباراة اليوم البرتغال وأوزبكستان في كأس العالم 2026: الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، نحو ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأمريكية، الذي يستضيف مواجهة حاسمة تجمع بين منتخبي البرتغال وأوزبكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026.

تكتسب هذه المباراة أهمية استثنائية لكلا المنتخبين؛ حيث يسعى كل طرف لتحقيق فوزه الأول في المونديال، وإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وضعية المنتخبين قبل المواجهة

يدخل المنتخب البرتغالي المباراة برصيد نقطة واحدة بعد تعادله الإيجابي (1-1) في الجولة الأولى أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، بفضل هدف لاعبه المتألق جواو نيفيش. ويطمح "برازيليو أوروبا" إلى استغلال سلسلة نتائجهم الإيجابية، حيث حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم في آخر 6 مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

على الجانب الآخر، يطمح المنتخب الأوزبكي إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام كولومبيا (3-1)، والعودة إلى أجواء المنافسة. ويعتمد الفريق على طموح لاعبيه لتقديم أداء مغاير ومحاولة إحداث مفاجأة تعيد ترتيب أوراق المجموعة السادسة التي تتصدرها كولومبيا.

ترتيب المجموعة السادسة

* كولومبيا: 3 نقاط.

* جمهورية الكونغو الديمقراطية: نقطة واحدة.

* البرتغال: نقطة واحدة.

* أوزبكستان: 0 نقاط.

موعد مباراة اليوم البرتغال ضد أوزبكستان

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وفق التوقيتات التالية:

* توقيت مكة المكرمة، القدس، مصر، الدوحة، الكويت، المنامة، بغداد، صنعاء، عمان، دمشق، بيروت: 20:00 مساءً.

* توقيت البرتغال، الجزائر، تونس، والمغرب: 18:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأوزبكستان في كأس العالم 2026

يمكن للمشاهدين متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، من خلال القنوات التالية:

* beIN Sports MAX 1

* beIN Sports MAX 3

* beIN Sports MAX 5

كما يوفر موقعنا تغطية حية ومباشرة (لايف) لكل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، لرصد أهم الهجمات والنتائج والأرقام الإحصائية طوال وقت اللقاء.

أرقام وإحصائيات قبل القمة

تشير لغة الأرقام إلى تباين في مسيرة الفريقين مؤخراً:

* المنتخب البرتغالي: سجل قوة هجومية ضاربة، حيث أحرز 16 هدفاً في آخر 6 مباريات، مع استقبال 4 أهداف فقط، ما يعكس توازناً دفاعياً وهجومياً.

* المنتخب الأوزبكي: يطمح لتطوير أدائه الدفاعي بعد استقباله 8 أهداف في آخر 6 لقاءات، مع السعي لتسجيل أول أهداف الفريق في الشوط الأول من المباراة، حيث أظهرت الإحصائيات أن معظم أهدافهم السابقة جاءت بعد الاستراحة.

هل سيتمكن كريستيانو رونالدو من قيادة البرتغال نحو انتصارها الأول، أم ستنجح أوزبكستان في قلب الطاولة وإشعال الصراع في المجموعة السادسة؟ تابعونا عبر تغطيتنا الخاصة لمواكبة كل جديد.





المصدر / فلسطين أون لاين