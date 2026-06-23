شهيد وإصابات بخروقات الاحتلال المتواصلة لوقف النار في غزة

استشهد مواطن وأصيب آخرون، الثلاثاء، بخروقات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية باستشهد مواطن وإصابة آخرين بقصف من طائرات الاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خانيونس.

كما أعلنت المصادر إصابة عدد من المواطنين، بينهم إصابة حرجة، من جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على شارع (5) غربي خانيونس.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف جديدة استهدفت منازل ومنشآت مدنية شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وكما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما أطلقت دباباته قنابل إنارة في المناطق الواقعة شمال غربي مدينة غزة.

وكما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بحر مدينة رفح جنوب غربي القطاع بإطلاق النار والقذائف، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق الساحلية.

وشهدت أجواء قطاع غزة تحليقًا منخفضًا لطائرات إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، الأمر الذي أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية واتساع رقعة الاستهداف في مناطق متفرقة من القطاع.

وتستمر قوات الاحتلال بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة لليوم الـ 257 على التوالي؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 73035 شهيدًا و173,368 إصابة.

وأوضحت "الصحة"، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1024 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,260 إصابات، إضافة إلى 784 حالة انتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين