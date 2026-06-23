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الأرصاد الجوية: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الجمعة

23 يونيو 2026 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الثلاثاء، صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الأجواء خلال ساعات المساء والليل تكون صافية بوجه عام ولطيفة في المناطق الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يستمر، يوم غد الأربعاء، صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الجمعة، حيث يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحاً والرابعة عصراً، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #الصيف #درجات الحرارة

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