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70 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري

22 يونيو 2026 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
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تشيع شهيد فلسطيني في الضفة الغربية - (صورة أرشيفية)

كشفت معطيات فلسطينية رسمية عن استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة آخرين برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2026.

وأعلنت وزارة الصحة، في تصريح مقتضب، اليوم الاثنين، أن حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري بلغت حتى اللحظة 70 شهيدًا، بينهم 17 طفلًا و5 نساء ومسنان، وذلك برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين.

ومنذ الإبادة الإسرائيلية تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في الضفة وتشمل اقتحامات وهدم منازل ومصادرة أراضي لصالح الاستيطان، وسط هجمات متكررة للمستعمرين على البلدات والقرى والممتلكات الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر العدوان الإسرائيلي في الضفة عن استشهاد 1171 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 12 ألفًا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف مواطن وتهجير 33 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الاستيطان الإسرائيلي #الضفة الغربية #هجمات المستعمرين

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