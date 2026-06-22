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قطر .. مصرع 13 عاملا في انفجار مصنع غاز برأس لفان

22 يونيو 2026 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
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لحظة وقوع الانفجار في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، مصرع 13 عاملا وإصابة 66 آخرين جراء انفجار وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية شمال شرقي البلاد.

وذكر وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة "قطر للطاقة" سعد الكعبي، أن الحادث الذي وقع الأحد في مصنع "برزان للغاز" بمنطقة رأس لفان الصناعية، أسفر عن وفاة 13 عاملًا وإصابة 66 آخرين بإصابات متفاوتة.

وأوضح الكعبي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحادث نجم عن أسباب تشغيلية وفنية، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات على أن الانفجار ناتج عن عمل تخريبي أو استهداف متعمد.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار، ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة داخل المنطقة الصناعية.

وأكد الوزير القطري أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث والوقوف على ملابساته، مشددا على أن نتائج التحقيق ستُعلن فور الانتهاء منها.

كما أعرب الكعبي عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا أن الجهات المعنية ستقدم الدعم اللازم للمتضررين وعائلاتهم.

 

 

وشهدت منطقة رأس لفان تطورات أمنية سابقة، إذ أعلنت شركة "قطر للطاقة" في 18 مارس تعرض مرافق في المنطقة لأضرار جسيمة جراء هجمات صاروخية.

وفي 19 مارس، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت "بشكل كامل" من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في المنطقة الصناعية إثر هجمات صاروخية قادمة من إيران.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#قطر #قطر للطاقة #رأس لفان

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