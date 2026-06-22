إجلاء رئيس "الشاباك" السابق من الإمارات بعد تهديد إيران

زعمت قناة عبرية أن رئيس جهاز "الشاباك" السابق رونين بار أُجلي من الإمارات إلى "إسرائيل" على نحو عاجل، بعد تحذيرات أمنية من تهديد إيراني محتمل باستهدافه.

وأفادت "القناة 13" العبرية، اليوم الاثنين، بأن رونين بار وزوجته أُجليا بشكل عاجل، بعدما تلقت الأجهزة الإسرائيلية تحذيرات تقضي بوجود تهديد إيراني محتمل باستهدافه، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر أمني خاص بالإمارات.

ونقلت القناة، عن مصادر لم تسمها، أن التحذير ارتبط بتهديد إيراني محتمل يستهدف رئيس "الشاباك" السابق.

وأشارت إلى أن "بار" وزوجته، شاركا في مؤتمر أمني خاص استضافه وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وضم عددا من كبار المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين من عدة دول حول العالم، على حد قولها.

بدورها، ادعت صحيفة "معاريف" أنه تقرر إجلاء بار وزوجته بشكل فوري من الإمارات، وإعادتهما إلى "إسرائيل"، لافتة إلى أن عملية الإجلاء تمت وسط حالة تعتيم شديد، حيث لم يتم الكشف عنها (رسميا) حتى الآن.

وأشارت إلى أنه خلال إقامة "بار" في الإمارات ورد إنذار أمني غير معتاد أثار مخاوف أمنية على سلامته، دون ذكر توقيت الحادثة أو تفاصيل.

وتعد الإمارات من الدول التي تعرضت لهجمات إيرانية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران منذ فبراير/ شباط الماضي، إذ أُعلن عن آخر هجوم في مايو/ أيار الماضي، دون الإبلاغ عن أي هجمات جديدة على الأراضي الإماراتية منذ ذلك الحين.

ويأتي هذا الادعاء غداة انطلاق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: