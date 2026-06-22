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زعيمة الكنيسة الأنغليكانية تتعهد بدعم تطلعات الفلسطينيين للحرية

22 يونيو 2026 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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رئيسة الكنيسة الأنغليكانية ديم سارة مولالي

تعهدت رئيسة الكنيسة الأنغليكانية ديم سارة مولالي بمساعدة الفلسطينيين على تحقيق "الحرية التي يستحقونها". جاء هذا في خطبة دينية ألقتها في الضفة الغربية.

وأخبرت مولالي الفلسطينيين بأنها ستستخدم منصبها للسعى إلى "تحقيق السلام" الذي تنشدونه والحرية التي تستحقونها. بحسب صحيفة "ديلي تلغراف".

وبدأت سارة مولالي، البالغة من العمر 64 عاما، رحلة لمدة خمسة أيام إلى الضفة الغربية، بدعوة من المطران حسام نعوم، رئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانية في القدس.

وزارت، الأحد، كنيسة القديس بطرس في بيرزيت، وهي أول رئيسة أساقفة كانتربري تزور هذه البلدة الفلسطينية. وأشادت بالفلسطينيين الذين يتكبدون "صعوبة الحياة".

وقالت: "أدرك أنني أتمتع ببعض الحريات التي لا يتمتع بها الكثير منكم، كقدرتي على عبور الحدود ونقاط التفتيش، وقضاء الوقت في المجتمعات المجاورة والذهاب إلى القدس، وأشعر بتواضع عميق إزاء هذه الفرصة للانضمام إليكم في الصلاة والتواصل".

وأضافت: "سأحمل هذه اللقاءات معي عند عودتي إلى الوطن. سأستخدم منصبي كأسقفة للسعي نحو السلام الذي تنشدونه والحرية التي تستحقونها".

وجاءت تصريحات سارة مولالي بعدما أكد زميلها في كنيسة إنكلترا، المطران ستيفن كوتريل، رئيس أساقفة يورك، في كانون الأول/ديسمبر، أنه تعرض "للترهيب" من قبل المستوطنين المسلحين خلال زيارة للأراضي المقدسة.

وذكر أنه أوقف عند نقاط تفتيش وأبلغ بأنه لا يستطيع زيارة العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقبل رحلته بفترة وجيزة، قال إن "إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية" في الأراضي الفلسطينية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#القدس المحتلة #الأراضي الفلسطينية #الكنيسة الأنغليكانية

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