تتواصل منافسات المونديال كأس العالم 2026، اليوم الإثنين، بإقامة أربع مباريات ضمن دور المجموعات.

وتتصدر المباريات مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره النمساوي، فيما يلتقي المنتخب الفرنسي مع العراق، وتجمع مباراة أخرى النرويج بالسنغال، قبل أن يختتم الأردن والجزائر مباريات اليوم بمواجهة عربية مرتقبة.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام النمسا عند الساعة الثامنة مساءً، فيما يواجه المنتخب الفرنسي نظيره العراقي عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

النرويج × السنغال

كما يلتقي منتخب النرويج مع السنغال عند الساعة الثالثة فجراً، بينما يختتم منتخبا الأردن والجزائر مواجهات اليوم بلقاء يقام عند الساعة السادسة صباحاً.

وتحظى مباريات اليوم في كأس العالم 2026 باهتمام جماهيري كبير، خاصة المواجهات التي تجمع منتخبات عربية بأخرى من كبار المنتخبات العالمية، في ظل المنافسة المحتدمة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

موعد ومباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2026





المصدر / فلسطين أون لاين