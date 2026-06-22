فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موعد ومباريات اليوم الإثنين في كأس العالم 2026

فيلم فلسطيني يحصد جائزة دولية.. "توأما غزة.. عودا إليّ" يوثق فراق أم فرضته الحرب

هتافات الجماهير المصرية في كأس العالم تشعل مشاعر المتضامنين مع فلسطين

كير ستارمر يعلن استقالته رسمياً من رئاسة وزراء بريطانيا

رئيس الشاباك يحذر من هجوم بري على إيلات ويعتبرها "نقطة ضعف أمنية"

ليبرمان: اتفاق واشنطن وطهران الكارثة السياسية الأكبر بتاريخ "إسرائيل"

مباراة اليوم الإثنين 22 يونيو: الأرجنتين تواجه النمسا لضمان بطاقة التأهل

1,024 شهيداً بغزة منذ بدء وقف اطلاق النار

مباراة العراق القادمة ضد فرنسا في ثاني جولات كأس العالم 2026

شهيدان وإصابات في استهدف الاحتلال مركبتين في غزة وخانيونس

بالفيديو هتافات الجماهير المصرية في كأس العالم تشعل مشاعر المتضامنين مع فلسطين

22 يونيو 2026 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
...
مشهد حي من لحظة هتافات الجماهير المصرية مع فلسطين

في مشهدٍ جسّد تلاحم الجماهير المصرية مع القضية الفلسطينية، تحولت شوارع مدينة فانكوفر الكندية إلى ساحة تظاهرة تضامن قادتها الجماهير المصرية المتواجدة لدعم منتخبها الوطني، وذلك قبيل مواجهة منتخب نيوزيلندا في مواجهات كأس العالم (المونديال).

ورصدت مقاطع الفيديو تفاعلاً جماهيرياً حاشداً، حيث احتشد المئات من المشجعين المصريين، واكتست الشوارع باللون الأحمر، بينما رُفعت الأعلام المصرية والفلسطينية جنباً إلى جنب.

هتافات تهز كندا

ورددت الجماهير بهتافات حماسية موحدة هزت أرجاء المدينة، حيث صدحت الحناجر بهتاف: "شمال.. يمين.. بنحبك يا فلسطين".

ونجح المنتخب المصري في تحقيق فوزٍ ثمين على نظيره النيوزيلندي، لتكتمل فرحة الجماهير التي لم تتخلَ عن دورها الرياضي والعروبي في آن واحد، مقدمةً صورة مشرفة للجمهور العربي في المحافل الدولية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مونديال الأيتام #تضامن في مونديال قطر مع فلسطين #مشاركات وإنجازات منتخب المغرب في بطولات كأس العالم لكرة القدم #مونديال الأيتام 2026

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة