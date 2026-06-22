هتافات الجماهير المصرية في كأس العالم تشعل مشاعر المتضامنين مع فلسطين

في مشهدٍ جسّد تلاحم الجماهير المصرية مع القضية الفلسطينية، تحولت شوارع مدينة فانكوفر الكندية إلى ساحة تظاهرة تضامن قادتها الجماهير المصرية المتواجدة لدعم منتخبها الوطني، وذلك قبيل مواجهة منتخب نيوزيلندا في مواجهات كأس العالم (المونديال).

ورصدت مقاطع الفيديو تفاعلاً جماهيرياً حاشداً، حيث احتشد المئات من المشجعين المصريين، واكتست الشوارع باللون الأحمر، بينما رُفعت الأعلام المصرية والفلسطينية جنباً إلى جنب.

هتافات تهز كندا

ورددت الجماهير بهتافات حماسية موحدة هزت أرجاء المدينة، حيث صدحت الحناجر بهتاف: "شمال.. يمين.. بنحبك يا فلسطين".

ونجح المنتخب المصري في تحقيق فوزٍ ثمين على نظيره النيوزيلندي، لتكتمل فرحة الجماهير التي لم تتخلَ عن دورها الرياضي والعروبي في آن واحد، مقدمةً صورة مشرفة للجمهور العربي في المحافل الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين