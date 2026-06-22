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ليبرمان: اتفاق واشنطن وطهران الكارثة السياسية الأكبر بتاريخ "إسرائيل"

22 يونيو 2026 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان

وصف رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان، الاثنين، الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه “الكارثة السياسية الأكبر منذ إقامة الدولة”.

وقال ليبرمان عبر منصة “إكس” إن اتفاق واشنطن وطهران هو “الكارثة السياسية الأكبر لـ"إسرائيل" منذ قيام دولتها”.

وفي 18 حزيران/ يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وتخوضان حاليا مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي.

وأضاف ليبرمان: “نحن ملزمون بالعمل وفقا للمصلحة الإسرائيلية وليس بناء على أسعار الوقود في بورصات العالم”، في إشارة إلى ما يعتبره خبراء أحد دوافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ويهاجم وزراء إسرائيليون ترامب لإقصائه "إسرائيل" عن المفاوضات مع طهران، وتتهم المعارضة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفشل، وتعتبر أن ترامب “أذله”.

وقبل نشر مذكرة التفاهم، أعلن نتنياهو أنه يجهل تفاصيلها، وأقر بوجود خلافات مع ترامب، وذلك وسط انتقادات رسمية متبادلة بين "تل أبيب" وواشنطن.

وفي هذا السياق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ليبرمان قوله الاثنين إن “نتنياهو هو كيس اللكمات الخاص بترامب، ونحن نضحي بالجنود ونقيد أيديهم وأرجلهم”، على حد وصفه.

وتصر "إسرائيل" على مواصلة عدوانها على لبنان، على الرغم من أن المذكرة تنص من بين بنودها على وقف القتال في الجبهات كافة، بما فيها البلد العربي.

المصدر / وكالات
#إيران #أمريكا #نتنياهو #ليبرمان #الاتفاق الأمريكي الإيراني

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