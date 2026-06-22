مباراة اليوم الإثنين 22 يونيو: الأرجنتين تواجه النمسا لضمان بطاقة التأهل 

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 نحو استاد "إيه تي آند تي" في ولاية تكساس الأمريكية، حيث يستضيف قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب النمسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

صراع على بطاقة التأهل

تكتسب هذه المواجهة أهمية استثنائية للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز الثاني توالياً بعد انتصاراتهما في الجولة الأولى، مما يعني أن المنتصر في لقاء اليوم سيضمن رسمياً حجز مقعده في الدور المقبل من المونديال.

* منتخب الأرجنتين: يدخل "التانغو" اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزٍ مستحق في الجولة الافتتاحية على الجزائر، متسلحاً بخبرات القائد ليونيل ميسي وسلسلة انتصارات متتالية تجعل منه أحد أبرز المرشحين للقب.

* منتخب النمسا: يطمح "النمساويون" لمواصلة مفاجآتهم السارة بعد تجاوزهم الأردن في الجولة الأولى، في اختبار هو الأصعب لهم حتى الآن ضد حامل اللقب العالمي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مكة المكرمة، القدس، مصر، الدوحة، الكويت، المنامة، بغداد، صنعاء، عمان، دمشق، بيروت، وتُنقل المواجهة حصرياً عبر شبكة قنوات beIN Sports، وتحديداً عبر القنوات التالية:

* beIN Sports MENA Max 1

* beIN Sports MENA Max 3

يُنتظر أن تقدم هذه المباراة عرضاً تنافسياً يليق ببطولة كأس العالم 2026، وسط ترقب لتحطيم أرقام قياسية جديدة ومتابعة جماهيرية واسعة لهذا الصدام المباشر على صدارة المجموعة العاشرة.





المصدر / فلسطين أون لاين