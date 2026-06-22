1,024 شهيداً بغزة منذ بدء وقف اطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، وصول ثلاثة شهداء و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية واستمرار الاستهدافات.

وأوضحت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1,024 شهيداً، و3,260 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً من تحت الأنقاض خلال الفترة ذاتها.

وأكدت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,035 شهيداً و173,368 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين