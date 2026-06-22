مباراة العراق القادمة ضد فرنسا في ثاني جولات كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم نحو ملعب فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه المنتخب الفرنسي نظيره العراقي في إطار منافسات الجولة الثانية القادمة من المجموعة التاسعة لبطولة كأس العالم 2026.

دوافع المنتخبين في هذه المواجهة

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على السنغال بنتيجة 3-1، مما يجعله عازماً على حصد النقاط الثلاث لضمان تأهله المبكر إلى الأدوار الإقصائية. في المقابل، يسعى أسود الرافدين لتقديم أداء تاريخي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظهم في المنافسة، خاصة بعد الهزيمة التي تلقوها أمام النرويج في الجولة الافتتاحية.

ترتيب المجموعة التاسعة

تشتد المنافسة في هذه المجموعة التي تضم منتخبات قوية، حيث يتصدر جدول الترتيب حالياً كل من النرويج وفرنسا برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يطمح العراق والسنغال لتعديل المسار في هذه الجولة الحاسمة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 12 صباحا (ليلا) (00:00) بتوقيت مكة المكرمة، القدس، مصر، الدوحة، الكويت، المنامة، بغداد، صنعاء، عمان، دمشق، بيروت.

كيف يمكنك متابعة المباراة؟

تتوفر المباراة للمشاهدة المباشرة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديداً من خلال القناتين التاليتين:

beIN Sports MENA Max 2

beIN Sports MENA Max 4

تبقى كرة القدم دائماً لغة العواطف والمفاجآت، وبينما تصب التوقعات في مصلحة الديوك الفرنسية بخبراتهم ونجومهم، يظل الأمل معقوداً على عزيمة 'أسود الرافدين' الذين لا يعرفون المستحيل. فهل ينجح العراق في كتابة فصل جديد من الإعجاز الكروي، أم تؤكد فرنسا تفوقها وتعلن عن تأهلها المبكر؟ سهرة كروية مرتقبة تحبس الأنفاس في فيلادلفيا، وكلنا بانتظار صافرة البداية.





المصدر / فلسطين أون لاين