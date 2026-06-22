حماس تنعى شهيدي الخليل وتدعو إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الإثنين، الشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاماً) والفتى رضا سامي حسن عوض (15 عاماً)، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن "استمرار العدو الصهيوني الفاشي في قتل أبناء شعبنا الفلسطيني، كما حدث مع الفتية والأطفال بشكل مباشر في الخليل، يمثل امتداداً لجرائم حكومة الاحتلال التي تنتهج سياسة القتل والإرهاب، في محاولة بائسة لوأد جذوة المقاومة المتأصلة في الضفة الغربية".

وأكدت حماس أن "كل محاولات الاحتلال لترهيب الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر القتل الممنهج ستبوء بالفشل والخيبة، ولن تزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلا إصراراً وثباتاً وتمسكاً بحقوقه، وتصميماً على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل وسائر محافظات الضفة الغربية إلى "تصعيد كل أشكال المقاومة، والحشد والنفير في نقاط المواجهة والتماس مع الاحتلال، والتصدي لإرهاب قوات الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وردع اعتداءات المستوطنين".

واستشهد طفل وشاب فلسطينيان، وأصيب شابان آخران، فجر الإثنين، برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عامًا) والطفل رضا سامي حسن عوض (15 عامًا) من بلدة بيت أمر، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب مستوطنة "كرمي تسور"، قبل أن تحتجز جثمانيهما.

المصدر / فلسطين أون لاين