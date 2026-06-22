إصابة سيدة واعتقال 6 مواطنين خلال اقتحامات واسعة للاحتلال بالضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ستة مواطنين، وإصابة سيدة بجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليها، إلى جانب إغلاق طرق رئيسية وفرعية وتشديد الإجراءات العسكرية في عدة مناطق.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، هم: عز طالب موسى مخامرة، وجواد العتيري، وسيف محمد أبو عرام من بلدة يطا جنوب المحافظة، وأحمد نبيل الواوي من بلدة حلحول شمالاً، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة المواطنين.

وفي محافظة نابلس، أصيبت سيدة تبلغ من العمر 50 عاماً برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل جنوب المدينة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها نقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهدت القرية عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل وتخريب لمحتوياتها، دون تسجيل اعتقالات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ناصر دويكات بعد اقتحام منطقة عسكر البلد شرق نابلس ومداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية في مدينة نابلس، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع سكانها، قبل أن تعيد اقتحام بلدة كفر قليل وتفتش منازل فيها دون تنفيذ اعتقالات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام جاسر الطويل (24 عاماً) من مدينة البيرة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

أما في محافظة بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وتمركزت في عدد من أحيائه، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدتي الخضر وتقوع وقرى حرملة وأبو انجيم وأرطاس، دون تسجيل عمليات اعتقال أو دهم للمنازل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتمركزت على امتداد البرك الثلاثة، وأغلقت مداخلها، ومنعت حركة التنقل عبر الشارع الرئيسي الواصل إلى قرية أرطاس ومركز مدينة بيت لحم، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين