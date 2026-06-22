مصر تقهر نيوزيلندا بثلاثية وتحقق فوزها المونديالي الأول عبر التاريخ

حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخه مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي 3-1 الأحد في فانكوفر الكندية، ما وضعه على مشارف التأهل إلى دور الـ32 لنسخة 2026 المقامة في أميركا الشمالية.

وحولت مصر تخلفها بهدف لفين سورمان (15) إلى فوز بفضل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (58) ومحمد صلاح (67) والبديل محمود حسن "تريزيغيه" (82)، رافعة رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا اللتين تعادلتا الأحد أيضا 0-0.

وبعد مشاركة أولى عام 1934 خاضوا خلالها مباراة واحدة، وأخريين عامي 1990 و2018، نجح "الفراعنة" أخيرا في تحقيق فوزهم المونديالي الأول خلال نسخة استهلوها بتعادل مع بلجيكا 1-1.

وبما أنه يتأهل إلى دور الـ32 بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، تبدو حظوظ مصر بنقاطها الأربع مرتفعة جدا لحجز بطاقتها.





وقال صلاح بعد الفوز "في السنوات المقبلة سنتذكر أن ذلك كان أحد الإنجازات في التاريخ".

تابع اللاعب الذي كان ركنا رئيسا في نجاحات ليفربول الإنكليزي في العقد الأخير "هذا فوز كبير. شعرنا بأننا نلعب على أرضنا. معظم الجماهير كانت ترتدي الأحمر. يجب أن نستمتع اليوم وغدا ثم نركز على المباراة التالية (إيران) التي ستكون صعبة للغاية".

لا تغيير على التشكيلتين

ويلتقي "الفراعنة" في الجولة الختامية مع إيران الجمعة في سياتل الأميركية، فيما تلعب بلجيكا ونيوزيلندا في فانكوفر.

وبدأ المنتخبان اللقاء من دون أي تعديل على تشكيلتي الجولة الافتتاحية مع اعتماد مصر على محمد صلاح وعمر مرموش في المقدمة ونيوزيلندا على مهاجم واحد هو كريس وود.

وكانت نيوزيلندا الأخطر في بداية اللقاء، أولا بعرضية لكالوم ماكوات اعترضها الحارس مصطفى شوبير في الوقت المناسب (2)، ثم بتسديدة من حافة المنطقة لساربيريت سينغ مرت قريبة بجانب القائم الأيسر المصري (7).





وتألق شوبير في صد تسديدة من زاوية صعبة لإيلايجا جاست وحول الكرة إلى ركنية نفذها تيم باين وجاء منها هدف الافتتاح لنيوزيلندا بكرة رأسية قوية لفين سورمان (16).

وكانت نيوزيلندا قريبة من هدف ثان لولا تألق شوبير في صد تسديدة ماكوات (19).

وانتظر المنتخب المصري حتى الدقيقة 27 ليهدد المرمى بشكل فعلي من تسديدة أطلقها عمر مرموش من مشارف المنطقة لكن الحارس ماكس كروكومب كان له بالمرصاد.

ومن ركلة حرة حركها مرموش لصلاح، كاد مهاجم ليفربول الإنكليزي السابق أن يعادل لكن الكرة مرت قريبة جدا من القائم الأيمن (36).

وتعرضت مصر لضربة بإصابة حمدي فتحي الذي مكانه لرامي ربيعة (41).

واختتمت مصر الشوط الأول بفرصة لإمام عشور الذي لم يحسن استقبال عرضية مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" بالشكل المناسب، لتمر الكرة بعيدة عن القائم الأيمن (1+45).

وبدأت مصر الشوط الثاني من حيث أنهت الأولى بفرصة لصلاح لكن الحارس كروكومب كان له بالمرصاد (46).

"زيكو" يحرر مصر

وواصل المصريون ضغطهم لكن الهدف كاد أن يأتي من الجهة المقابلة عبر رأسية خلفية لماكوات، إلا أن شوبير تألق وأنقذ فريقه (52).

وجاء رد "الفراعنة" مثمرا بفضل رأسية "زيكو" الذي أرتقى عاليا وحول الكرة في الشباك بعد عرضية من محمد هاني (58).





وقال صلاح كلمته وسجل هدفه المونديالي الأول في هذه النسخة والثالث في مشاركتين (اثنان في روسيا 2018) بعدما تبادل الكرة مع "زيكو" الذي حضرها له بكعب القدم فسددها في الشباك (67).

وبذلك، بات أفضل هداف مصري في النهائيات العالمية، متفوقا على عبد الرحمن فوزي (هدفان في مونديال 1934 خلال الخسارة أمام المجر 2-4).

ووجه "الفراعنة" الضربة القاضية لمنافسيهم بفضل محمود حسن "تريزيغيه" الذي سجل الهدف الثالث بعيد دخوله اللقاء بعدما ارتمى للكرة "سابحا" إثر ركلة ركنية نفذها صلاح وحولها في الشباك (82).

وفرطت مصر بهدف رابع عبر "زيزو" لكنه لم يستغل انفراده بالحارس الذي أنقذ الموقف (3+90).





المصدر / وكالات