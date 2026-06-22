التهجير لا يكسر الإرادة.. غزة في قلب الدعم العربي خلال عام 2026

على الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة التي عاشها سكان قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من موجات نزوح وتهجير قسري أثرت في تفاصيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من الأسر، فإن الإرادة الفلسطينية ظلت حاضرة بقوة، رافضة الاستسلام أمام تحديات الحرب والدمار. وخلال عام 2026، برزت غزة مجددًا في قلب المشهد العربي، حيث تواصل أشكال الدعم والمساندة من مختلف الدول والمؤسسات والجهات الشعبية التي أكدت أن القضية الفلسطينية ما زالت تحتل مكانة مركزية في الوجدان العربي.

شهد العام الحالي تحركات إنسانية واسعة هدفت إلى التخفيف من معاناة السكان الذين فقد كثير منهم منازلهم ومصادر رزقهم. فقد تواصلت حملات الإغاثة العربية عبر المؤسسات الخيرية والهيئات الإنسانية التي عملت على توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومقومات الحياة الأساسية، في وقت ما زالت فيه العديد من العائلات تحاول إعادة ترتيب حياتها وسط ظروف استثنائية فرضتها تداعيات الحرب. ولم تقتصر جهود الدعم على الجانب الإنساني فحسب، بل امتدت لتشمل مبادرات تعليمية وصحية وتنموية هدفت إلى الحفاظ على استمرارية الحياة وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

وفي المدن العربية المختلفة، استمرت الفعاليات التضامنية التي حملت رسائل دعم واضحة لسكان غزة، حيث نظمت مؤسسات مجتمع مدني واتحادات مهنية وجامعات وفعاليات ثقافية أنشطة متعددة أكدت أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها. كما ساهمت وسائل الإعلام العربية ومنصات التواصل الاجتماعي في إبقاء معاناة غزة حاضرة أمام الرأي العام، ناقلة قصص الصمود اليومية التي يجسدها المواطنون رغم قسوة الواقع.

ورغم مشاهد الدمار التي خلفتها الأحداث الأخيرة، فإن الفلسطينيين في غزة أظهروا قدرة استثنائية على التكيف مع الظروف الصعبة. فقد عادت العديد من الأنشطة التعليمية والخدمية بشكل تدريجي، بينما واصل العاملون في القطاعات الصحية والإغاثية أداء مهامهم في ظروف معقدة، مؤكدين أن الحياة قادرة على الاستمرار حتى في أصعب الأوقات. كما برزت مبادرات شبابية ومجتمعية هدفت إلى دعم الأسر المتضررة وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية للأطفال والنساء، في مشهد يعكس تماسك المجتمع الفلسطيني وإصراره على تجاوز آثار التهجير

ويرى مراقبون أن الدعم العربي المتواصل خلال عام 2026 حمل دلالات تتجاوز الجانب الإغاثي، إذ عكس استمرار الحضور السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية على الأجندة العربية، ورسخ قناعة بأن التحديات التي تواجه غزة لا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمة عابرة، بل قضية تتطلب جهودًا مستمرة لإسناد السكان وتعزيز قدرتهم على الصمود. كما أسهمت المبادرات المشتركة بين المؤسسات الرسمية والأهلية في توسيع نطاق المساعدات والوصول إلى شرائح أكبر من المتضررين.

وفي الوقت الذي يواصل فيه مئات آلاف الفلسطينيين مواجهة آثار النزوح والتهجير، تتجدد يوميًا صور الإرادة التي يصعب كسرها. فالأسر التي فقدت منازلها تواصل البحث عن بداية جديدة، والطلبة يتمسكون بحقهم في التعليم، والعاملون في مختلف القطاعات يسعون للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، في حين يبقى الأمل حاضرًا في نفوس الجميع بأن المستقبل يحمل فرصًا أفضل وأكثر استقرارًا

لقد أثبتت التجارب المتعاقبة أن التهجير، مهما بلغت قسوته، لا يستطيع انتزاع الانتماء أو إضعاف التمسك بالأرض والهوية. ومن قلب غزة، تتواصل حكايات الصمود التي تجد صداها في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث يظل الدعم والتضامن عنصرين أساسيين في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة. وبين المعاناة والأمل، تواصل غزة كتابة فصل جديد من تاريخها، مستندة إلى إرادة شعبها وإلى شبكة واسعة من الدعم العربي التي تؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في الوعي والضمير العربي.

المصدر / فلسطين أون لاين