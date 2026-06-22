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الأرصاد الجوية: أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع

22 يونيو 2026 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام، حارًا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، صافياً بوجه عام، حارًا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، حارًا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، صافياً بوجه عام، حارًا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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