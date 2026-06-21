88% من الإسرائيليين يرون أن "إسرائيل" لم تحقق أهدافها في حرب إيران

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن غالبية الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتنياهو في الحرب الأخيرة التي شنتها أمريكا و"إسرائيل" على إيران، وأن غالبيتهم يعتقدون أن إيران خرجت من الحرب منتصرة، وأن "إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نشرته الصحيفة، الأحد، أن نحو 88% من الإسرائيليين يعتقدون أن "تل أبيب" لم تحقق أهدافها كاملة في هذه الحرب.

كما بيّن الاستطلاع، أن غالبية الإسرائيليين يرون أن أداء نتنياهو خلال الحرب على إيران يعتبر فاشلًا أو سيئًا.

وأظهرت النتائج أن نحو 73% من الإسرائيليين يكذّبون ادعاءات نتنياهو بشأن تحقيق إنجازات "كبيرة" في الحرب على إيران.

ووفق الاستطلاع، فإن نحو 93% من الإسرائيليين يعتقدون أن إيران خرجت منتصرة من الحرب، الأخيرة التي شنتها "إسرائيل" وأمريكا عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين