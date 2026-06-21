حماس: استهداف الصحفيين جريمة ممنهجة لإسكات الحقيقة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة يمثل جريمة "جديدة تضاف إلى سجل جرائمه بحق الإعلام الفلسطيني" تهدف إلى إسكات الحقيقة والتغطية على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وذلك في أعقاب استهداف مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح.

وقالت الحركة، في بيان صحفي صدر الأحد، إن استهداف الصحفيين يشكل محاولة لـ"طمس الحقيقة ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات" بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وحرب إبادة في قطاع غزة.

وأضافت أن الصحفي الفلسطيني بات هدفاً مباشراً لآلة الحرب الإسرائيلية، في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى طمس الحقيقة ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، بعدما نجح الإعلام الفلسطيني والعربي، إلى جانب وسائل الإعلام الدولية، في فضح ممارسات الاحتلال وكشف حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وشددت الحركة على أن استهداف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، رغم تمتعهم بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، "يؤكد استخفاف الاحتلال بكل القوانين والأعراف الدولية، وإصراره على مواصلة جرائمه دون رادع أو مساءلة".

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بالتحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والمدنيين في غزة، وتوفير الحماية لهم، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة على ما وصفتها بجرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين