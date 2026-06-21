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الصحة اللبنانية: 4106 شهداء و12153 جريحاً منذ 2 مارس

21 يونيو 2026 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4106 شهداء و12153 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4106 شهداء و12153 جريحاً منذ 2 آذار/مارس الماضي، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتفاقم الكلفة البشرية للحرب.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، الأحد، إنها سجلت 49 شهيداً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يعكس استمرار ارتفاع عدد الضحايا حتى مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، استناداً إلى مذكرة التفاهم المعلنة بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة يُفترض أن تفتح الباب أمام احتواء التصعيد العسكري المتواصل على الساحة اللبنانية.

وتسلّط الحصيلة الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة الضوء على حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف من استمرار تداعياته الإنسانية والصحية على مختلف المناطق اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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