إيران ردًا على تهديدات ترامب: "انتهت صلاحية هذه التهديدات الجوفاء"

سخر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكداً أن ما صدر عن ترامب لا يعدو كونه "تهديدات جوفاء" فقدت تأثيرها.

وجاء الرد الإيراني عقب تصريحات أطلقها ترامب، الأحد، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، لوّح فيها بإجراءات تصعيدية ضد طهران إذا أقدمت على إغلاق مضيق هرمز، قائلاً إن إيران "سيتم القضاء عليها" في حال أغلقت المضيق، ومشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد "تسيطر على مضيق هرمز إذا اضطرت لذلك"، أو تتحول إلى "المالك الحارس" للممر البحري وتأخذ 20% من النفط المار عبره.

كما قال ترامب إن واشنطن قد تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، في تصعيد لفظي جديد يعكس احتدام التوتر بين الطرفين على خلفية الملف النووي.

وفي أول رد إيراني على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن "صلاحية التهديدات الجوفاء قد انتهت"، في موقف حمل نبرة تحدٍّ واضحة واستخفافاً بالتصريحات الأميركية، بما يعكس تمسك طهران برفض سياسة الضغوط والابتزاز التي تحاول واشنطن فرضها في المنطقة.

ويأتي هذا التراشق السياسي في وقت يشكل فيه مضيق هرمز أحد أبرز بؤر التوتر الاستراتيجي في المنطقة، نظراً لمكانته الحيوية كممر رئيسي لصادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تهديدات متبادلة بشأنه محط اهتمام دولي واسع.