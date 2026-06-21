مباراة مصر القادمة ضد نيوزيلندا في كأس العالم 2026: الموعد والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مواجهة قوية ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب مصر في مباراته القادمة مع نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة. وتترقب الجماهير المصرية والعربية هذا اللقاء الذي يمثل محطة هامة في مشوار الفراعنة نحو التأهل للدور التالي.

موقف المجموعة السابعة في كأس العالم 2026

تتسم المجموعة السابعة بتنافسية عالية وتكافؤ كبير بين المنتخبات المشاركة، حيث دخلت جميع الفرق الجولة الثانية وهي متساوية في الرصيد. وإليكم تفاصيل الترتيب الحالي:

المركز الأول: منتخب نيوزيلندا، برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

المركز الثاني: منتخب إيران، برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

المركز الثالث: منتخب بلجيكا، برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

المركز الرابع: منتخب مصر، برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقنوات الناقلة

موعد المباراة وتفاصيل البث

* تاريخ المواجهة: الإثنين 22 يونيو 2026.

* ملعب المباراة: ملعب بي سي بليس (BC Place)، مدينة فانكوفر، كندا.

* صافرة البداية: الساعة 04:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة، القدس، مصر، الدوحة، الكويت، المنامة، بغداد، صنعاء، عمان، دمشق، بيروت.

* القنوات الناقلة: تُبث المباراة حصرياً عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS)، الناقل الرسمي للبطولة في المنطقة العربية، مع توفر خيارات للبث المباشر عبر المنصات الرقمية التابعة لها.





تفاصيل المواجهة في المجموعة السابعة

تدخل مصر هذه المواجهة بآمال كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصها في ترتيب المجموعة السابعة. ويحرص الجهاز الفني للمنتخب على الاستعداد الجيد تكتيكياً وبدنياً لمواجهة أسلوب لعب منتخب نيوزيلندا، مع التركيز على استغلال الفرص الهجومية وتأمين الخطوط الدفاعية.

من جانبه، يسعى منتخب نيوزيلندا للظهور بأفضل مستوى وتقديم أداء قوي يمنحه الأفضلية في هذا اللقاء الصعب. وتعد هذه المباراة فرصة لكل من المنتخبين لتقديم أوراق اعتمادهما للمنافسة بقوة على بطاقات التأهل.

سيظل جمهور كرة القدم على موعد مع الإثارة والتشويق، حيث تعد هذه المباراة بأن تكون واحدة من أبرز محطات دور المجموعات، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية واسعة لهذا الحدث الرياضي العالمي

المصدر / فلسطين أون لاين