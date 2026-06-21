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إعلام الأسرى: استشهاد "الأميطل" يرفع شهداء الحركة الأسيرة إلى 91 منذ 2023

21 يونيو 2026 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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ارتفع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيدًا

نعى مكتب إعلام الأسرى الشهيد الأسير صابر الأميطل، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المكتب في تصريح صحفي، الأحد، أن استشهاد الأميطل يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 91 شهيدًا، فيما ارتفع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيدًا، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء مصير عشرات الأسرى من قطاع غزة ورفض الكشف عن أوضاعهم.

وحمّل مكتب إعلام الأسرى إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأميطل، مطالبًا بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات استشهاده ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

ويأتي استشهاد الأميطل في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، من تعذيب وتجويع وإهمال طبي وظروف احتجاز قاسية، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا من المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية.

ودعا إعلام الأسرى المؤسسات الدولية المختصة إلى فتح تحقيق مستقل في جريمة استشهاد الأميطل، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وضمان توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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