حماس تنعى الأسير صابر الأميطل

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسير الفلسطيني صابر الأميطل من النقب المحتل، الذي استشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن وفاته جاءت عقب تعرّضه لـ"عملية اعتقال همجية واعتداء وحشي"، في سياق ما وصفته بسياسة التعذيب الممنهجة التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الأحد، إن استشهاد الأميطل يأتي في ظل استمرار "سياسات الحرمان والإهمال الطبي والتنكيل والتعذيب الجسدي والقتل البطيء" بحق الأسرى، محذّرة من تداعيات هذه الانتهاكات المتواصلة داخل السجون الإسرائيلية.

وأضافت أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ارتفع إلى 91 شهيداً، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته اليمينية المتطرفة وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المرضى والجرحى منهم.

وأكدت الحركة أن هذه السياسات "لن تفلح في كسر عزيمة الأسرى"، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الفعاليات المساندة لهم، وإبقاء قضيتهم حاضرة في مختلف الساحات.

كما طالبت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الجاد والضغط على الاحتلال لوقف ما وصفته بالانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين