أربعة شهداء وإصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

استُشهد أربعة مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، الأحد، جراء غارات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية على قطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية باستشهد المواطن محمود عبد العال، متأثراً بجراحه، إثر إصابته أمس في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأفادت المصادر باستشهاد المواطن أكرم أبو ماضي والطفلة جوليا البلعاوي، وإصابة آخرين، بقصف من طائرة مسيرة، غربي مدينة خانيونس.





كما أكدت مصادر محلية بأن مسيّرة إسرائيلية قصفت ساحة مدرسة ابن سينا الواقعة في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وصول 9 شهداء و41 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1,021 شهيداً و3,249 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً.

وبحسب التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,032 شهيداً و173,357 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين