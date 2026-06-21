العراق يبحث عن معجزة تاريخية في مهمته المستحيلة أمام فرنسا

يسعى منتخب العراق لمعجزة كروية لتفادي الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلاقي نظيره الفرنسي بطل العالم مرتين ووصيف النسخة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.

ويدخل أسود الرافدين المواجهة التي ستقام في فيلادلفيا منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت المنطقة العربية، وهو يحاول تفادي تعثر ثان على التوالي في المونديال والخامس على التوالي بعد ثلاث هزائم في مشاركته الأولى قبل 40 عاما في مونديال المكسيك أمام باراغواي وبلجيكا والمكسيك.

وخسر المنتخب العراق أمام النرويج بنتيجة 1-4 بفضل ثنائية من نجمه إيرلينغ براوت هالاند، بينما يسعى المنتخب الفرنسي بطل مونديال 1998 و2018، لحجز مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026 قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ونجا المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى من مفاجأة بفوزه على السنغال 3-1، ليرد اعتباره من أسود التيرانغا بعد الخسارة بهدف في مباراة الافتتاح بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وتصب كل الترشيحات في صالح المنتخب الفرنسي في ظل الفوارق الفنية والتاريخية الكبيرة، حيث يمتلك كتيبة مدججة في الهجوم تضم عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا، وريان شرقي،و ديزيريه دوي، ومايكل أوليسيه إضافة إلى قائد الفريق كيليان مبابي الذي سجل ثنائية في شباك السنغال، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 58 هدفا متجاوزا أوليفييه جيرو الذي أنهى مسيرته بـ57 هدفا بقميص الديوك.

كما أصبح نجم ريال مدريد البالغ من العمر 27 عاما، أفضل هداف فرنسي في تاريخ كأس العالم برصيد 14 هدفا في ثلاث نسخ، متجاوزا جوست فونتين الذي سجل 13 هدفا في نسخة واحدة.

وتتباين أرقام المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشامب قبل مواجهة العراق، حيث فشل الفريق في الخروج بشباك نظيفة في ست مباريات متتالية ببطولة كأس العالم، بينما اكتسح منافسيه بهز شباكهم في 14 مباراة متتالية، منها التفوق بأكثر من هدف في 13 مباراة.

وتمثل غزارة الأهداف الفرنسية خطرا على المنتخب العراقي الذي استقبل أربعة أهداف من النرويج بقيادة هالاند في الجولة الأولى، على الرغم من أن المدرب الأسترالي المخضرم غراهام أرنولد بدا أكثر تفاؤلا بعد صافرة النهاية، وعبر عن فخره بأداء فريقه أمام النرويج طوال 70 دقيقة من المباراة، قبل أن تسمح الأخطاء الفردية للنرويج بتوسيع الفارق.

في هذا الصدد، حذر ديشامب لاعبي فرنسا في رسالة مصورة بالفيديو، مشددا على ضرورة عدم الاستهانة بمنتخب العراق، واصفا إياه بأنه فريق مخضرم وأحرج منتخب النرويج بالإبقاء على النتيجة 2-1 لأكثر من 70 دقيقة، وقبلها تعادل مع المنتخب الإسباني في مباراة ودية قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم.

ويحلم أسود الرافدين بتحقيق مفاجأة وقلب التوقعات سعيا للتأهل إلى دور الـ32، لكن الخسارة أمام فرنسا بالإضافة إلى حصول منتخب النرويج على نقطة على الأقل من مباراته مع السنغال في الجولة الثانية، سيقضي على آمال العراق الضئيلة في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، لتجعلها تتمنى فقط الحصول على بطاقة التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.

ويواجه المنتخب العراقي بقيادة أرنولد أكثر من تحد، منها تحسين النتائج في ظل الاكتفاء بفوز وحيد في آخر ست مباريات بجميع المباريات الودية أو الرسمية، وكذلك تعويض غياب مهاجم الفريق مهند علي الذي أصيب خلال حصة تدريبية، ليبقى الرهان على أيمن حسين صاحب الهدف الوحيد أمام النرويج، إضافة إلى عناصر أخرى مثل ميرخاس دوسكي وإبراهيم بايش وعلي الحمادي وأمير العماري، وزيدان إقبال وماركو فرج.

ويتسلح المنتخب العراقي بالحس التهديفي للاعبيه الذين زاروا شباك المنافسين في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، لكن هذه الميزة لن تضمن لهم شيئا أمام فرنسا أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي.

وتاريخيا ستكون مباراة العراق رابع مواجهة للمنتخب الفرنسي أمام منافسيه العرب في بطولة كأس العالم، حيث فاز على الكويت بنتيجة 4-1 في مونديال 1982 بإسبانيا، وتغلب على السعودية بنتيجة 4-0 في 1998، وفي النسخة الماضية خسر بهدف أمام تونس في مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان تأهله للدور الثاني، وأخيرا فاز على المغرب بنتيجة 2-1 في الدور قبل النهائي.

المصدر / وكالات