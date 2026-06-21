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ارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,032 شهيداً

"الصحة": 9 شهداء و41 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

21 يونيو 2026 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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مواطنون يصلون صلاة الجنازة على أحد شهداء العدوان على غزة (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، وصول 9 شهداء و41 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأحد،  أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1,021 شهيداً و3,249 إصابة، إضافة إلى انتشال 784 جثماناً.

وبحسب التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,032 شهيداً و173,357 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الدفاع المدني اللبناني

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