فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الصحة": 9 شهداء و41 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

مقتل 36 ضابطا وجنديا إسرائيليا في لبنان منذ مارس الماضي

تحليل: تحول عميق في الرأي العام الأميركي يضعف الدعم التقليدي لـ(إسرائيل) بفعل حرب غزة

محلل إسرائيلي يدعو لتقليص الاعتماد على السلاح الأمريكي

جيش الاحتلال يتوغل بريف درعا جنوبي سورية

"إبادة صامتة".. أكثر من ألف شهيد منذ توقيع وقف إطلاق النار

من قاعات الجامعة إلى سجل الشهداء.. سيرة الأكاديمي محمد حماد

تونس تودع باكرا بخسارة ثانية أمام اليابان 0-4

حياة معلقة على السفر.. نائلة نجت مرتين وأقعدها الشلل

طلبة التوجيهي في غزة يخوضون امتحاناتهم إلكترونيًا للعام الثالث وسط الحرب

مقتل 36 ضابطا وجنديا إسرائيليا في لبنان منذ مارس الماضي

21 يونيو 2026 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
جبهة لبنان تستنزف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ آذار الماضي

أفادت تقارير إسرائيلية بمقتل 6 جنود، بينهم ضابط، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة خلال الأيام الثلاثة الماضية في مواجهات جنوب لبنان مع حزب الله، ما يرفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ مارس/آذار الماضي إلى 36 قتيلا.

وأوضح جيش الاحتلال أنه كشف هوية أحد الجنود الأربعة الذين قتلوا في استهداف دبابة تابعة لكتيبة المدرعات 52 فجر الجمعة، خلال عملية عسكرية نفذتها الفرقة 36 في منطقة تلة علي الطاهر جنوبي النبطية.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد وقع الهجوم بعد منتصف ليلة الجمعة، حيث استهدفت الدبابة خلال الاقتحام باستخدام صواريخ مضادة للدروع يرجح أنها من طراز "كورنيت"، إضافة إلى طائرة مسيّرة مفخخة.

وأشارت نتائج تحقيق أولي إلى أن المسيّرة تمكنت من اختراق الجزء الخلفي للدبابة والانفجار داخلها، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد الطاقم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن 36 ضابطا وجنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا في لبنان منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في الثاني من مارس/آذار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الإسرائيلية خلال العمليات العسكرية المستمرة على الجبهة اللبنانية منذ بداية التصعيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #حزب الله #لبنان #قتلى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة