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تعرف على نتائج دوري المجموعات في كأس العالم 2026

21 يونيو 2026 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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تعرف على جميع نتائج دوري المجموعات في كأس العالم 2026

شهدت مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026، التي أقيمت حتى فجر اليوم، إثارة كبيرة ونتائج متباينة، تخللتها تعادلات عربية لافتة وانتصارات عريضة لعدد من المنتخبات الأوروبية والأمريكية.

نتائج دوري المجموعات في كأس العالم 2026: 
⚽ المكسيك 2️⃣ - 0️⃣ جنوب أفريقيا
⚽ كوريا الجنوبية 2️⃣ - 1️⃣ التشيك
⚽ كندا 1️⃣ - 1️⃣ البوسنة والهرسك
⚽ الولايات المتحدة الأمريكية 4️⃣ - 1️⃣ باراغواي
⚽ سويسرا 1️⃣ - 1️⃣ قطر
⚽ المغرب 1️⃣ - 1️⃣ البرازيل
⚽ أستراليا 2️⃣ - 0️⃣ تركيا
⚽ أسكتلندا 1️⃣ - 0️⃣ هايتي
⚽ ألمانيا 7️⃣ - 1️⃣ كوراساو
⚽ هولندا 2️⃣ - 2️⃣ اليابان
⚽ السويد 5️⃣ - 1️⃣ تونس
⚽ كوت ديفوار 1️⃣ - 0️⃣ الإكوادور
⚽ إسبانيا 0️⃣ - 0️⃣ الرأس الأخضر
⚽ مصر 1️⃣ - 1️⃣ بلجيكا
⚽ السعودية 1️⃣ - 1️⃣ أوروغواي
⚽ إيران 2️⃣ - 2️⃣ نيوزيلندا
⚽ فرنسا 3️⃣ - السنغال 1️⃣
⚽النرويج 4️⃣  - العراق 1️⃣
⚽ الأرجنتين 3️⃣ - الجزائر 0️⃣
⚽ النمسا 3️⃣ الاردن 1️⃣
⚽ البرتغال 1️⃣ الكونغو1️⃣
⚽ انجلترا 4️⃣ ـ كرواتيا 2️⃣
⚽ غانا 1️⃣ - بنما 0️⃣
⚽ كولومبيا 3️⃣ - أوزباكستان 1️⃣
⚽ التشيك 1️⃣ -  ج أفريقيا 1️⃣
⚽ سويسرا 4️⃣-  البوسنه 1️⃣
⚽ كندا 6️⃣ - قطر 0️⃣
⚽ المكسيك 1️⃣ - كوريا الجنوبية 0️⃣
⚽  استراليا 0️⃣- امريكا 2️⃣
⚽ البرازيل 3️⃣ - هايتي0️⃣
⚽ المغرب 1️⃣ - اسكتلندا 0️⃣
⚽ البرازيل 3️⃣ ـ هاييتي 0️⃣
⚽ البارغواي 1️⃣ ـ تركيا 0️⃣
⚽ هولندا 5️⃣ ـ السويد 1️⃣
⚽ ألمانيا 2️⃣ ـ ساحل العاج 1️⃣
⚽ الأكوادور 0️⃣ ـ كوراساو0️⃣
⚽ اليابان 4️⃣ ـ تونس 0️⃣
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المصدر / فلسطين أون لاين
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