الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة بالضفة ويعتقل 9 مواطنين ويحطم صرح شهيد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حملة اقتحامات واسعة طالت مدنًا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش واعتقال، إلى جانب تحطيم صرح تذكاري لشهيد في مدينة نابلس، وإغلاق مدخل رئيسي شرق قلقيلية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة، وهم: بشير المختار، وأمين فرح، ويحيى فرح، وجمال ياسر، وعوض جمال من بلدة دورا القرع شمال المحافظة، ومازن الرنتيسي من حي الطيرة، وتيسير أبو شربك من مخيم الأمعري في مدينة البيرة، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يزن ومؤمن عادل طعمة، بعد مداهمة منزليهما في بلدة قفين شمال المحافظة وتفتيشهما، لترتفع حصيلة الاعتقالات المبلغ عنها في هذه الاقتحامات إلى تسعة مواطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الخضر جنوبًا، وحرملة، والعبيدية، والشواورة، ودار صلاح، وزعترة شرقًا، دون أن تسجل أي حالات اعتقال، بحسب مصدر أمني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة طوباس بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة قلقيلية، عرقلت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين بعد إغلاق المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس بالبوابة الحديدية، ما حال دون وصول العديد منهم إلى أماكن عملهم وأجبرهم على استخدام طرق بديلة والتفافية.

وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن عدد الحواجز العسكرية والبوابات التي يقيمها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بلغ 916 حاجزًا وبوابة، من بينها 243 بوابة نُصبت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إطار تشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين