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الأرصاد الجوية: أجواء حارة في مختلف المناطق حتى السبت المقبل

21 يونيو 2026 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد، اليوم الأحد، أجواء صافية بوجه عام، تكون حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وأوضحت أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يسود طقس صافٍ بوجه عام ولطيف في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة، وبقاء البحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة حتى نهاية الأسبوع، حيث يكون الطقس يومي الاثنين والثلاثاء صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الصافية والحارة في المناطق الجبلية والشديدة الحرارة في بقية المناطق.

وتستمر الأحوال الجوية ذاتها يومي الخميس والجمعة، إذ يبقى الطقس صافياً بوجه عام وحاراً إلى شديد الحرارة، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف جديد على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صافية وحارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، وسط رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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