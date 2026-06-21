شبكة الجزيرة تدين اغتيال الاحتلال لمصورها أحمد وشاح في غزة

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور قناة الجزيرة مباشر، الزميل أحمد وشاح، مستنكرة استمرار هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسليها والعاملين معها في غزة.

وقالت إن هذه الجريمة النكراء تأتي بعد شهرين من اغتيال قوات الاحتلال شقيقه الزميل محمد وشاح، مراسل الجزيرة مباشر، لينضم أحمد إلى كوكبة شهداء الجزيرة في غزة، الذين بلغوا 12 شهيدا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم البشعة، واعتماد آليات رادعة لوقف استهداف الصحفيين.

وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، مع التزامها بتغطية ما يجري في القطاع رغم محاولات جيش الاحتلال إسكات صوت الحقيقة، واستهدافه المستمر للصحفيين والمصورين العاملين مع الجزيرة.

واستشهد الزميل أحمد وشاح وشخصان آخران بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم الزميل أحمد، فضلا عن إصابة آخرين.

وانضم الزميل أحمد إلى شقيقه محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في شارع الرشيد غربي مدينة غزة في 8 أبريل/نيسان الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين