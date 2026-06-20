كتلة الصحفي تنعى المصور أحمد وشاح وتدعو إلى وقف استهداف الصحفيين

نعت كتلة الصحفي الفلسطيني، الزميل المصور الصحفي أحمد وشاح، مصور قناة الجزيرة مباشر، الذي استشهد جراء الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين أثناء تأدية رسالتهم المهنية والإنسانية.

وقالت الكتلة في صدر عنها، السبت، إن استشهاد وشاح يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من اغتيال شقيقه الصحفي محمد وشاح، معتبرة أن ذلك يجسد حجم الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الأسرة الصحفية الفلسطينية، في محاولة لإسكات الرواية الفلسطينية ومنع نقل حقيقة ما يجري إلى العالم.

وأدانت كتلة الصحفي الفلسطيني بأشد العبارات الاستهداف المتكرر للصحفيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في مناطق النزاعات.

ودعت الكتلة المؤسسات الإعلامية الدولية والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين