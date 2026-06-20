إصابات وحرق ممتلكات في اعتداء للمستعمرين بأنحاء الضفة

هاجم مستعمرون، اليوم السبت، قرى وممتلكات فلسطينية ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة وخسائر مادية.

وأصيب ثلاثة مواطنين إثر اعتداء مستعمرين عليهم في قرية إسكاكا شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطنين: بشار لامي، وعايشة لامي، وفوزية لامي، أثناء قطفهم الميرامية في أراضي القرية، واعتدت عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

كما أصيب 3 مواطنين باعتداء نفذه مستوطنون، مساء اليوم، في بلدة صوريف شمال غربي الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مستوطنة "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شمال غرب الخليل، هاجموا وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين في منطقة القرينات وسط صوريف، وأطلقوا الرصاص الحي.

وأكدت أن إطلاق النار تسبب بإصابة مواطن (57 عاما) وابنه (27 عاما) بالرصاص الحي، وشاب آخر (31 عاما) بجروح ورضوض وكسر بالفك عقب الاعتداء عليه بالضرب بالهراوات.

وفي جنين، هدم مستعمرون، اليوم السبت، "بركسا" زراعيا في بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين هاجموا "بركسا" يعود لعائلة رحال وهدموه، كما أطلقوا أغنامهم في ساحة منزل العائلة، وسط أعمال استفزازية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1108 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 551 اعتداء.

وبيّنت الهيئة أن الاعتداءات تنوّعت ما بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: