"حماس" تدعو لاجتماع وطني شامل لبحث التحديات الراهنة

دعت حركة "حماس" إلى عقد اجتماع وطني فلسطيني عاجل وشامل بمشاركة مختلف القوى والفصائل، لبحث التحديات السياسية الراهنة، وفي مقدمتها ملف انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، السبت ضرورة الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في التحضير للانتخابات والإشراف عليها ومتابعة نتائجها، بمشاركة جميع الأطراف والقوى السياسية الفلسطينية.

وطالبت بتهيئة بيئة سياسية وقانونية تضمن حرية المشاركة والترشح والتعبير دون تمييز أو إقصاء، واحترام التعددية السياسية والفكرية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الوطني الفلسطيني، مع إزالة أي اشتراطات سياسية أو قانونية من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

وشددت حماس على أن بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة يتطلب مشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني استناداً إلى إرادته الحرة، بعيداً عن محاولات التفرد أو الهيمنة.

ودعت مختلف القوى الفلسطينية إلى توحيد الجهود ووقف الخطوات الأحادية التي تعمق الانقسام وتفضي إلى نتائج لا تعبر عن أولويات الشعب الفلسطيني وإرادته.

المصدر / فلسطين أون لاين