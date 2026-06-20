الكشف عن ظروف اعتقالية صعبة تواجه الأسيرات في "الدامون"

جدد مكتب إعلام الأسرى تحذيره من خطورة المعاناة التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجن "الدامون" الإسرائيلي.

وأفاد "إعلام الأسرى"، في بيان، اليوم السبت، بأنّ الأسيرات يشتكين من عدم معرفة موعد أذان الفجر بسبب القيود المفروضة داخل السجن، مشيراً إلى أنّ "هذا الحرمان يمسّ بحقوقهن الدينية ويضاعف معاناتهن اليومية".

وأكد أنّ الأسيرات في "الدامون" يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة، وسط تراجع الرعاية الإنسانية. لافتا إلى معاناتهن مع العزل وحرمان الزيارات واستمرار الإهمال الطبي.

وطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخّل العاجل لحماية الأسيرات وضمان حقوقهن الأساسية.

وكان "مكتب إعلام الأسرى" كشف أنّ إدارة سجن "الدامون" نفّذت في الـ 13 من أيار/مايو واحدة من أعنف عمليات القمع بحقّ الأسيرات، تخلّلتها اعتداءات جسدية ونفسية وانتهاكات مهينة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: