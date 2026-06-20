إعلام الأسرى: أسيرات "الدامون" يواجهن صعوبات في معرفة أوقات الصلاة

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسيرات في سجن "الدامون" يشتكين من عدم تمكنهن من معرفة موعد أذان الفجر، في ظل غياب أي وسيلة داخل السجن تتيح لهن معرفة الوقت بدقة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانهن من أداء الصلاة في وقتها.

وأوضح المكتب، في بيان نشره، السبت، أن هذا الوضع يندرج ضمن القيود المفروضة داخل السجن، والتي تؤثر على الحياة اليومية للأسيرات وتنعكس على ممارساتهن الدينية.

وأشار إلى أن حرمان الأسيرات من معرفة أوقات الصلاة يمسّ بحقوقهن الدينية، ويزيد من حجم المعاناة التي يتعرضن لها داخل المعتقلات.

وأضاف المكتب أن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفًا اعتقالية صعبة، تترافق مع تراجع في مستوى الرعاية الإنسانية، إلى جانب استمرار سياسات العزل وحرمان الزيارات، إضافة إلى الإهمال الطبي الذي يطال عددًا منهن.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل، من أجل حماية الأسيرات وضمان حقوقهن الأساسية، ووقف الانتهاكات الممارسة بحقهن داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين