الجولة الثانية من كأس العالم 2026: جدول المباريات ونظام التأهل

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان نحو ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

تكتسب هذه الجولة أهمية قصوى لجميع المنتخبات الساعية لحجز مقاعدها في دور الـ32، حيث بدأت ملامح المنافسة تشتد وسط ترقب كبير لنتائج الفرق العربية والمنتخبات العالمية.

تقام مباريات الجولة الثانية، التي تتضمن 24 مواجهة حاسمة، خلال الفترة الممتدة من 18 يونيو وحتى 24 يونيو 2026. ويترقب الجمهور العربي بشغف مباريات منتخبات مصر، السعودية، المغرب، تونس، الجزائر، العراق، والأردن، التي تخوض تحديات صعبة لتحسين وضعها في جداول الترتيب.

جدول مباريات الجولة الثانية من كأس العالم 2026 بتوقيت القاهرة والقدس ومكة والدوحة

إليكم التفاصيل الكاملة لمواجهات الجولة الثانية، مرتبة حسب التواريخ:

الخميس 18 يونيو 2026

التشيك × جنوب أفريقيا - 7 مساء

سويسرا × البوسنة والهرسك - 10 مساء

الجمعة 19 يونيو 2026

كندا × قطر - 1 صباحا

المكسيك × كوريا الجنوبية - 4 صباحا

أمريكا × أستراليا - 10 مساء

السبت 20 يونيو 2026

اسكتلندا × المغرب - 1 صباحا

البرازيل × هايتي - 3.30 صباحا

تركيا × باراجواي - 6 صباحا

هولندا × السويد - 8 مساء

ألمانيا × كوت ديفوار - 11 مساء

الأحد 21 يونيو 2026

الإكوادور × كوراساو - 3 صباحا

تونس × اليابان - 7 صباحا

إسبانيا × السعودية - 7 مساء

بلجيكا × إيران - 10 مساء

الإثنين 22 يونيو 2026

أوروجواي × كاب فيردي - 1 صباحا

نيوزيلندا × مصر - 4 صباحا

الأرجنتين × النمسا - 8 مساء

الثلاثاء 23 يونيو 2026

فرنسا × العراق - 12 صباحا

النرويج × السنغال - 3 صباحا

الأردن × الجزائر - 6 صباحا

البرتغال × أوزبكستان - 8 مساء

إنجلترا × غانا - 11 مساء

الأربعاء 24 يونيو 2026

بنما × كرواتيا - 2 صباحا

كولومبيا × الكونغو الديمقراطية - 5 صباحا





متابعة أداء المنتخبات العربية في مونديال 2026

تخطف المشاركة العربية الأنظار في هذه النسخة من كأس العالم، حيث تسعى المنتخبات العربية لترك بصمة تاريخية على الملاعب الأمريكية والكندية والمكسيكية. بعد خوض الجولة الأولى التي شهدت مستويات فنية عالية وندية كبيرة، تدخل المنتخبات العربية الجولة الثانية بشعار لا بديل عن النتيجة الإيجابية لتعزيز حظوظها في التأهل.

وتشهد هذه الجولة مواجهات عربية حاسمة، أبرزها المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأردن والجزائر، والتي تعتبر مواجهة تكسير عظام، حيث يطمح كل طرف لخطف نقاط المباراة الثلاث والاقتراب من بطاقة العبور للدور القادم.

تأثير الجولة الثانية على خارطة المنافسة

لا تقتصر أهمية الجولة الثانية على حصد النقاط فحسب، بل تمتد لتكون مقياساً حقيقياً لمستوى المنتخبات المرشحة للقب. فالمنتخبات الكبرى مثل البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، والأرجنتين، تسعى في هذه الجولة لفرض هيمنتها وتأكيد جاهزيتها الفنية والبدنية، وتفادي أي مفاجآت قد تعقد حسابات التأهل قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويشير المحللون الرياضيون إلى أن هذه الجولة ستشهد ارتفاعاً في معدل الأهداف المسجلة، نظراً لفتح اللعب من قبل المنتخبات التي تعثرت في الجولة الافتتاحية، مما يعد المتابعين بوجبة كروية دسمة مليئة بالإثارة والتشويق.

نظام التأهل لدور الـ32

يشهد نظام البطولة تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، لضمان استمرار الإثارة والندية في مرحلة المجموعات حتى اللحظات الأخيرة.

تعد هذه الجولة مفترق طرق للمنتخبات الطامحة للمنافسة على اللقب، حيث ستكشف المواجهات عن مدى استعداد الفرق للأدوار الإقصائية، وتحديد هوية المرشحين للذهاب بعيداً في هذا العرس الكروي العالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين