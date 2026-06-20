"الصحة": 1007 شهداء و3165 إصابة منذ إعلان وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 1007 شهداء، إضافة إلى 3165 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الجثامين 784 حالة.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين جديدين و8 إصابات جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,018 شهيداً و173,273 إصابة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين